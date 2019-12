Sky - Tentazione Hysaj per la fascia sinistra: ballottaggio con Mario Rui per una ragione

Carlo Ancelotti era solito cambiare sovente formazione, cercando di adattarsi di volta in volta all'avversario di fronte. Gennaro Gattuso, per certi versi suo allievo, non è da meno. A causa dell'eclettico tridente del Parma, soprattutto per la presenza di un esterno moderno come Kulusevski, l'allenatore azzurro starebbe pensando di giocarsi la carta Elseid Hysaj per la fascia sinistra. Nel ballottaggio - riferisce Sky Sport - l'albanese è in vantaggio su Mario Rui per questioni di caratteristiche difensive. La tentazione Hysaj è forte nella testa di Gattuso.