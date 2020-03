Sky, Trevisani: "Contro la Lazio in Coppa Italia la svolta della stagione"

Il giornalista Sky Riccardo Trevisani ha commentato negli studi di Sky Sport la prossima gara degli azzurri contro l'Inter in Coppa Italia soffermandosi poi su Fabian: "In Coppa Italia c'è stata la svolta del Napoli di Gattuso. Contro la Lazio è tornato quella squadra persa nella notte di Champions col Liverpool. Agli azzurri non manca la qualità, avere o meno Fabian Ruiz cambia. Il suo piede è di grandissimo livello, per Gattuso è fondamentale"