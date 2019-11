Sky, Trevisani: "Il Napoli paga il troppo turnover e l'assenza di un interdittore"

Il giornalista di Sky, Riccardo Trevisani, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal: "Non so se il Napoli ha problemi di equilibrio a centrocampo ma credo che le difficoltà arrivino dal troppo turnover e dall'assenza di un altro interdittore vicino ad Allan.

Genoa? Sono rimasto molto deluso dagli azzurri perché sembravano partiti molto bene mentre alla fine la cosa migliore è stato il salvataggio di Koulibaly sulla linea.



Silenzio stampa? Il silenzio stampa penalizza soprattutto i tifosi che vorrebbero sentire dai diretti interessati le motivazioni di questo calo. Il Napoli in questo momento ha soprattutto assoluto bisogno di chiarezza. Società, allenatore e giocatori devono chiudersi in una stanza, confrontarsi e chiarire una volta e per tutte, altrimenti la stagione del Napoli rischia di trasformarsi da bellissima a bruttissima".