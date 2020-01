Sky, Trevisani non ha dubbi: "Sarri sarà fischiato dal San Paolo"

A Sky Sport 24 è intervenuto il giornalista dell'emittente satellitare Riccardo Trevisani, toccando vari argomenti, tra cui Napoli-Juventus: "Sarri al San Paolo oprobabilmente verrà fischiato: ha fatto cose importanti al Napoli. Quello che dobbiamo dire è che alla Juventus sta facendo cose straordinarie: la qualificazione con tre turni in anticipo in Champions e la semifinale di Coppa Italia (fallita la scorsa stagione) parlano chiaro. Higuain? E' meno goleador rispetto ai tempi di Napoli, ma è comunque efficace. I numeri parlano per lui: Sarri lo ha rigenerato".