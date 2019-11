Sky, Ugolini: "Attimi di tensione al San Paolo con EDL protagonista, ora serve buonsenso"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha ribadito la sua ricostruzione del caos post-Salisburgo e s'è così espresso sulla situazione al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Si sono vissuti attimi di tensione, uno scambio di vedute acceso che ha visto coinvolto Edo De Laurentiis. Da lì la decisione della squadra di lasciare lo stadio per andare a casa e di Ancelotti di tornare in ritiro. Ora il buonsenso è il faro da seguire in questo momento. Fermo restando che è nelle facoltà e nel diritto del Napoli far valere le proprie ragioni, non si è ottemperato ad una indicazione del club. E' stata una presa di posizione dura, dovuta forse a tante situazioni diverse, ma questo lascia il tempo che trova perché i calciatori dovevano obbedire al datore di lavoro".