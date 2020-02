Sky, Ugolini: "Callejon non ha voluto parlare del contratto, ma ha sottolineato una cosa"

Massimo Ugolini nella giornata di oggi ha intervistato José Maria Callejon e ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche del possibile rinnovo: "Rinnovo Callejon? Mai dire mai quando si parla di un giocatore così importante. Ha 33 anni ed è estremamente legato al progetto Napoli. Non ha voluto parlare del contratto, ma ha sottolineato come, qualora dovesse andar via da Napoli, vorrebbe essere ricordato per il sacrificio e la dedizione al lavoro che ha sempre messo".