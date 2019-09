Sky, Ugolini: "Con il Cagliari Mertens e Lozano in avanti. Lascerei uno spiraglio per Manolas e Fabian"

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky, Massimo Ugolini che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Con il Cagliari dovrebbero rientrare Meret e Di Lorenzo mente Koulibaly dovrebbe partire dal primo minuto. A centrocampo potrebbe esserci il tandem formato da Zielinski ed Allan mente in attacco dovrebbero giocare la coppia Mertens-Lozano. Se saranno confermate tali scelte allora saranno sette cambi in tutto rispetto alla gara di Lecce ma comunque lascerei uno spiraglio anche per Manolas e Fabian



Hysaj? E' un calciatore che pensava evidentemente fosse chiusa la sua avventura in azzurro invece è rimasto a far parte dell'organico di Ancelotti. L'albanese è un giocatore duttile, sia stasera che domenica potrebbe essere una valida alternativa per il tecnico emiliano".