Sky, Ugolini: "Gattuso ha già scelto il portiere. Nessuno ha un terzo forte come Karnezis"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando la conferenza stampa di Gattuso: "In porta le scelte sono fatte, l'allenatore ha detto di non essere aziendalista quindi giocherà ancora Ospina, altrimenti da aziendalista avrebbe puntato su Meret. Alla fine le decisioni le prende l'allenatore e vanno rispettate. Entrambi sono validissimi portieri e in più nessuno ha un terzo portiere come Karnezis. Parlare di portiere oggi è un esercizio non attinente alla situazione del momento".