Sky, Ugolini: “L’ha ammesso anche Manna, si poteva fare di più. Resta il senso di amarezza"

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini: "L’ha ammesso anche Manna, gli va dato merito, si poteva fare di più sul mercato.

Si doveva e si poteva fare qualcosa di diverso, il mercato di gennaio è complicato, ha detto Manna, perchè dura poco e perché spostare i grandi giocatori in questo mese si fa fatica, ti cosa almeno un 20% in più di una trattativa che puoi condurre in estate. Quindi tutto è stato molto più complicato. Con tutto il rispetto per Okafor, che oggi ha segnato nell’allenamento congiunto contro il Giugliano e vinta dal Napoli 3-0. Questi sono dettagli, sarà pronto tra due-tre settimane, vedremo se la scelta è stata in qualche modo positiva.

Manna ha detto: ‘Noi abbiamo comunque dei parametri che vanno rispettati’, Conte non più tardi di una settimana fa ha detto: ‘Il Napoli al momento non può essere come appeal e come potenzialità di spesa ai livelli dei grandi club del nord’. D’accordo che si pianificherà a giugno, ma bisognerà capire con quali modalità, perché evidentemente lo sforzo fatto per Lukaku, Neres e McTominay dovrà in qualche modo replicato per giocatori di un certo livello. A giugno, ha detto Manna: ‘Faremo questo tipo di lavoro, senza dimenticare che il vedo obiettivo è la Champions e che questo gruppo ha fatto qualcosa d’importante’. Resta indiscutibilmente il senso di amarezza e di occasione mancata per quello che poteva essere e non è stato, con la partenza di Kvaratskhelia che da punto di vista tecnico non è stata assolutamente compesata”.