Sky, Ugolini: “La maledizione del soleo, difficile capire i motivi di una recidiva a quel muscolo”

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l’inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini: "Distrazione di primo grado al muscolo soleo della gamba destra per Anguissa, circa trenta giorni i tempi di recupero. La maledizione del soleo potrebbe essere ribattezzata, perché non è la prima volta che i giocatori del Napoli subiscono un infortunio a questo muscolo del polpaccio. Due volte Mazzocchi, una volta Politano e Olivera, anche se per Politano si è trattata di un’elongazione ed Olivera aveva preso una botta al polpaccio e col passare del tempo c’è stato un peggioramento. Difficile capire i motivi di una recidiva su un determinato muscolo, possono essere molteplici. Tutte le squadre hanno affrontato un momento di criticità con gli infortuni, il Napoli questo momento lo sta vivendo in un periodo chiave della stagione, dopo un mercato che di fatto ha indebolito la rosa con la partenza di Kvaratskhelia. E’ come stesse pagando dazio.

Come mai tutti questi infortuni al soleo? Carichi di lavoro? Campi di allenamento? Non facciamo i medici ed è difficile spiegare i motivi di questi infortuni che si concentrano su questo muscolo. Anche Atalanta e Juventus hanno subito infortuni a catena, bisogna rimboccarsi le maniche, come dice Antonio Conte, e trovare una soluzione. La soluzione è Billing, che non è dispiaciuto a Como al suo esordio in azzurro. Poi bisognerà capire se giocherà a quattro dietro o se confermerà il 3-5-2. Perché privarsi di Raspadori, che in questo momento sembra davvero il giocatore più in forma e in condizione, sarebbe forse un azzardo per una partita così importante, forse decisiva”.