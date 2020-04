Sky, Ugolini: "Metà giugno deadline per partire, c'è volontà e necessità di farlo"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rivelato le ultime circa l'eventuale ripresa della Serie A nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "La deadline per partire è metà giugno, per finire entro il 3 agosto. C'è il tempo per prendere tutte le misure necessarie per rispettare i protocolli e garantire la sicurezza a tutti i lavoratori. C'è un range di tempo in cui si può continuare a lavorare per la ripresa, è ovvio solo se arriveranno indicazioni positive su protocollo e screening, soprattutto sui tamponi che è il test più sicuro. L'aspetto positivo è che c'è la voglia di ripartire e la necessità di terminare il campionato".