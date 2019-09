Sky, Ugolini: "Non vedremo Maksimovic, ora Di Lorenzo è uno dei migliori. Sull'attacco..."

A ''Ultim'ora'' è intervenuto il giornalista Sky, Massimo Ugolini che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Con il Liverpool è' una partita che può essere considerata una classica. E' una partita rischiosa in quanto si gioca contro i campioni d'Europa e la prima nel campionato inglese. I Reds davanti sono imbarazzanti con giocatori che possono spaccare la partita in qualsiasi momento. Il Napoli deve essere consapevole di poter fare risultato contro qualsiasi squadra, si giocherà al San Paolo e quindi questo deve essere un punto di vantaggio. Il Liverpool avrà qualche problemino in difesa con l'assenza di Allison mentre negli azzurri c'è il solito ballottaggio in avanti.



Maksimovic terzino a destra? Può essere una soluzione ma lo logica mi spinge a dire che non la vedremo. Di Lorenzo è uno dei migliori giocatori di questo periodo, ha qualità e fisicità, è all'altezza di confrontarsi con giocatori di caratura internazionale, credo che ci possa essere un dubbio Mario Rui-Ghoulam. Credo che il dubbio in avanti sia sulla posizione di Insigne che potrebbe giocare sulla linea dei centrocampisti con Allan, Callejon e uno tra Fabian e Zielinski. Questo non chiuderebbe alla possibilità di vedere dal primo momento Llorente anche se secondo me non si può prescindere da Mertens. Poi ci potrebbe essere la possibilità di giocarsi la carta Lozano nel corso della partita. Il messicano è importante con le sue accelerazioni puntando sulla stanchezza degli avversari. Il Napoli ha una rosa veramente completa e forte, Milik, Zielinski e Lozano possono dare un contributo importante nel corso della partita".