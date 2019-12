Sky, Ugolini: "Presa di posizione di Ancelotti, ora tutti devono assumersi responsabilità"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, da Castel Volturno ha rivelato le ultime nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un momento estremamente difficile. C'è stato questo confronto tra l'allenatore e i giocatori. La presa di posizione di Ancelotti di ieri è stata chiara, ora tutti devono assumersi le proprie responsabilità, come ha detto l'allenatore. Dai calciatori ci si deve aspettare qualcosa in più. E' inspiegabile come ci sia questa discontinuità di rendimento, a maggior ragione dopo una settimana in cui tante cose erano state chiarite".