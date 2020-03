Sky, Ugolini: "Troppo presto per parlare di ripresa del campionato"

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all'emergenza Coronavirus che ha colpito ormai tutta l'Europa: "Arriveranno le condizioni per ripartire, bisognerà capire quando. Fin quando quest'emergenza sanitaria non sarà conclusa è difficile pianificare. Si dovranno studiare tutte le misure per evitare che il virus ritorni prepotentemente. Il Napoli dovrebbe tornare ad allenarsi il 23, ma mi sembra una data lontana anni luce. E' ovvio che ci sono tante soluzioni che potrebbero consentire la ripresa del campionato, ma mai come ora sembra tutto troppo prematuro".