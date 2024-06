Slovacchia, Hamsik: "Possiamo scrivere la storia. Napoli ci tiferà? I tifosi aiutano le squadre più piccole"

L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik, ora assistente del Ct della Slovacchia Calzona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 prima della sfida con l'Inghilterra: “E’ un bel traguardo, possiamo scrivere la storia del nostro paese. Ci proveremo a scalare questa montagna che si chiama Inghilterra”.

Che atmosfera si respira all’interno dello spogliatoio? “Bellissima, vedo ragazzi carichi e pronto per affrontare questa partita. L’Inghilterra si può battere solo con l’unità di gruppo e non da singoli. Quindi serve la forza di gruppo per farcela”.

Le idee e il lavoro possono ridurre il vostro gap? “Siamo un paese piccolo che sta facendo molto bene, sia nelle qualificazioni che in questi Europei. Vogliamo far contenti i nostri tifosi e il nostro paese, ce la metteremo tutta”.

Tutta Napoli avrà un debole per voi? "Penso di sì, i tifosi vogliono aiutare le squadre più piccole e più deboli e noi ce la metteremo tutta”.