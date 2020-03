Sollazzo alle prese col Coronavirus: "Coinquilino indesiderato, ma non si caccia a calci..."

Boris Sollazzo, giornalista e scrittore, ha contratto il virus Covid-19, lo sta combattendo dalla sua casa di Roma e ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Lo tengo come coinquilino indesiderato, non paga neanche l'affitto (ride, ndr). Ma mi sono abituato alla quarantena. Il virus non lo cacci a calci, ma piano piano, con resistenza, affrontandolo poco alla volta. A luglio invece che al mare voglio andare allo stadio a guardare il calcio. Mi piacerebbe vedere i play-off in Serie A e mi piacerebbe che si continuasse a giocare, compatibilmente con la massima sicurezza. E' una cosa che va fatta per tornare a sorridere e tornare ad arrabbiarci per le cose stupide".