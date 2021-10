Sollazzo: "Con 11 Mario Rui in campo il Napoli se la gioca fino in fondo"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista e scrittore Boris Sollazzo: "Napoli può lottare per lo scudetto? Se mi devo fidare del Napoli degli ultimi anni no, se mi devo fidare di Spalletti ho qualche speranza anche se in Europa League ha sbagliato qualcosa. Sono terrorizzato di arrivare terzi nel girone e di andare a fare la Confederation e bisogna capire cosa accadrà con la Coppa d’Africa. Avrei provato già con lo Spartak i giocatori che dovranno sostituire Koulibaly, Osimhen e Anguissa a gennaio durante la competizione africana. Si poteva provare una squadra e un gioco diverso, cosa che Spalletti ha già fatto negli ultimi minuti di alcune partite. Spalletti è un aziendalista, per rispetto a Ghoulam ha detto che non aveva bisogno di un terzino sinistro.

Mario Rui? E' molto sfortunato, perché i suoi sbagli sono molto evidenti. Se avessi 11 Mario Rui in campo avrei la certezza che il Napoli se la giochi fino in fondo, perché il portoghese è uno che ha le palle. Spero che la sconfitta con lo Spartak abbia gli stessi benefici di quella col Benevento. Questa è un’ottima squadra che quando gioca bene può battere chiunque ma quando gioca male può perdere anche da una squadra di metà classifica di Serie B. Il Koulibaly contro lo Spartak sembrava il peggiore dell’era Ancelotti, lo stesso Lozano ha fatto errori tragici contro, così come Anguissa. Se il Napoli non si concentra fa brutte figure”.