Sollazzo: “Con Conte in panchina farei un tridente Kvara-Dybala-Simeone”

Boris Sollazzo, giornalista e scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Boris Sollazzo, giornalista e scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “So quanto siamo vicini alla possibilità che Conte diventi l’allenatore del Napoli e sarebbe un colpo da maestro di De Laurentiis. Questa stagione si può paragonare a quella dove c’era Donadoni e De Laurentiis darà la miglior risposta che si possa dare. Se dovesse arrivare Conte nulla sarà più lo stesso perchè De Laurentiis non ha mai speso 60 mln in 3 anni per un allenatore.

Lukaku? Ha avuto momenti che non mi hanno convinto, ma per il resto ha fatto bene. Avevo il timore che arrivasse a Roma un trentunenne appagato, ma invece non era così. Con Mourinho la Roma giocava molto bassa e Lukaku, essendo pesante, ha avuto difficoltà ad entrare in forma. Non sono così sicuro che vada via Osimhen onestamente. Chiunque sarà l’allenatore del Napoli dovrà sapere che nessuno sarà incedibile.

Dybala al Napoli? Ha l’ingaggio di Zielinski, quindi si può prendere. Se dovessi scegliere uno tra Dybala e Lukaku sceglierei l’argentino. Vorrei vedere un tridente con Dybala, Kvaratskhelia e Simeone, perchè secondo me come centravanti va bene anche un palo della luce e Simeone con Conte potrebbe superare i 20 goal. Mi concentrerei su altri reparti ed in attacco punterei su Simeone, con Conte servono calciatori che fanno l’amore con la maglia e lui è uno di quelli”.