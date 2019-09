Sollazzo: "Il Napoli ha grande carattere e trarrà carica dal ko. Llorente? Era quello che mancava..."

Nel corso di "Ultim'ora" su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e scrittore Boris Sollazzo che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Questa squadra ha grande carattere e può dimostrare di aver fatto il definitivo salto di qualità in termini di maturità. Il nuovo Napoli con Manolas, Ruiz e Llorente deve trarre linfa vitale dalla sconfitta di Torino. Gli azzurri devono ripartire dalla consapevolezza che la migliore Juventus ha battuto solo all'ultimo minuto il peggior Napoli visto allo Stadium.



Llorente? Ha la faccia d'attore. Conto molto su di lui. Llorente a livello tattico e tecnico era l'elemento che mancava alla rosa azzurra. Non mi stupirebbe se alla fine dell'anno benedicessimo i tanti no di Icardi. Spero che i tifosi lo sappiano apprezzare.



Llorente titolare con la Sampdoria? Fossi in Ancelotti lo farei giocare titolare, serve un giocatore che faccia salire la squadra.



Esordio con il Liverpool? Siamo la squadra che più ha battuto i campioni d' Europa. Credo sarà una bellissima partita".