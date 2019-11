Somma: "Il Napoli si è creato problemi da solo! Non c'è errore tattico, ma caratteriale"

Mario Somma, allenatore, ha affrontato il problema tattico che sta vivendo il Napoli nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il modulo di solito viene cambiato per dare un'attenzione maggiore ai calciatori, si ritiene che con quel modulo ci sia sia un po' seduti. Oppure lo si fa per gli infortuni e questo non è il caso del Napoli. Il problema per gli azzurri è di ordine caratteriale, non tecnico-tattico o atletico. L'ambiente Napoli si è creato i problemi da solo. Un ciclo di partite negative ci può stare, ma tutti insieme bisogna adoperarsi per superarlo".