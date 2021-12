Sorrentino: “Il calcio come il cinema. Per Maradona era tutta una questione di finte”

Paolo Sorrentino racconta Maradona. Il regista napoletano è attualmente nelle sale con È stata la mano di Dio, pellicola rilasciata a un anno esatto dalla morte del Pibe de Oro. Effettuando un parallelismo tra calcio e cinema, Sorrentino ha dichiarato al The Guardian: “Maradona ha detto una cosa molto bella sul calcio, che vale anche per il cinema. Diceva che il calcio è un gioco che si basa sulle finte: fai finta di andare a sinistra e poi vai a destra. La stessa cosa vale per il cinema”.