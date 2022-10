Sorrentino: "Il Napoli è un gruppo vero, peccato si debbano fermare per i Mondiali"

Stefano Sorrentino, talent di Mediaset Infinity, ha parlato della situazione del Napoli dopo la vittoria contro i Rangers.

TuttoNapoli.net

Stefano Sorrentino, talent di Mediaset Infinity, ha parlato della situazione del Napoli dopo la vittoria contro i Rangers: "È chiaro che da qui alla fine della prima parte di campionato ci sono cinque partite, quattro di campionato e una di Champions, il Napoli deve sfruttare tutte le occasioni. Oggi ha raggiunto 12 vittorie consecutive, un record. Segna tanto, subisce pochissimo, è un tassello in più rispetto alle altre squadre. Corre, lotta, non molla un secondo. Politano nel primo tempo era davanti e dietro, ha fatto un recupero incredibile. È da gruppo vero, con la G maiuscola. Bisogna fare i complimenti a chi a inizio anno ha preso i tasselli giusti. Raspadori e Politano nel weekend sono partiti dalla panchina, oggi erano titolari: è una grandissima squadra, peccato si debbano fermare per i Mondiali".