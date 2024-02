Sosa: "45' regalati. Mazzarri fa un calcio vecchio con 5 difensori, non lo fa nessuno"

Nel corso della Partita dei campioni su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha commentato la prova degli azzurri sconfitti a Milano

Nel corso della Partita dei campioni su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha commentato la prova degli azzurri sconfitti a Milano: "Il percorso che sta facendo il Napoli non ci fa vedere una via d'uscita. Forse può ancora arrivare al quarto posto, ha una gara in meno e l'Atalanta invece ha l'Inter, ma il come... bisogna farsi sempre questa domanda. E' difficile, nel calcio di oggi neanche in D puoi regalare un tempo con un sistema di gioco vecchio con 5 difensori piatti.

Non si fa più, dicono lo fa anche il City, l'Inter, ma i loro braccetti si sganciano, arrivano in area e fanno pure gol se analizzate bene. Il Napoli fa un calcio vecchio, è questa la verità. Non lo usa più nessuno il modulo con 5 giocatori bloccati lì. A Mazzarri do 5, ma so di essere generoso".