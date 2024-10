Sosa consiglia: "Proverei Mazzocchi: l'Empoli lì attacca molto con un Gyasi ritrovato"

Roberto 'Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "Gyasi in questo campionato ha fatto due gol se non sbaglio, in quella posizione.

Sembra un Gyasi ritrovato perché D'Aversa sta facendo davvero molto bene ad Empoli, e fa molto bene la fase offensiva perché è molto più un esterno d'attacco. Fa un po' meno bene la fase difensiva. Quindi avrei preferito chiaramente Olivera al 100%, se è arrivato venerdì credo sia giusto Spinazzola. Però eventualmente io ci penserei a Mazzocchi, perché ripeto l'Empoli attacca molto di più nella zona di Gyasi".