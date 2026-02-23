Sky, Compagnoni incredulo: "Come si fa a dire sia fallo di Hojlund? Significa incapacità"

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre per parlare di Atalanta-Napoli: “Sono piuttosto sconcertato da quello che sta accadendo: ho stima di Rocchi ma sta facendo un disastro. Siamo passati dal Var alla moviola in campo, e lì è stato l’inizio della fine. Se a questo aggiungiamo che ci sono arbitri e varisti che sbagliano, la frittata è fatta. Quanto accaduto ieri al Napoli ha dell’incredibile. Come si fa a dire che quello di Hojlund su Hien è fallo? Significa non essere capaci. Significa che proprio non si capisce come funziona il calcio, è molto più che un errore! Quando ho visto le immagini, mi sono detto “Non è possibile!”. Se fischiamo quei falli, finisce il calcio.

Se il Var ieri non avesse fatto i disastri che ha fatto, parleremmo ora di un Napoli saldamente terzo con mire verso il secondo posto! nonostante i tanti assenti, mi pare il Napoli stia bene. Il Napoli al completo non può non entrare nelle prime quattro. Con un Var capace, adesso il Napoli sarebbe quasi secondo. A Napoli siete abituati bene, con Cavani, Mertens, Osimhen, Higuain. Hojlund sta facendo benissimo, fa un lavoro enorme per la squadra, fa sponde, fa salire, serve i compagni. Può cominciare anche a segnare di più ma con le tante assenze non gli arrivano tutti questi palloni. Il Napoli sta pagando le tante assenze, giocano sempre gli stessi, il gioco di Conte è molto dispendioso ed è inevitabile che la squadra abbia avuto una flessione importante a livello di rendimento".