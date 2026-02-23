Giordano: "Conte cita i medici, ma sapete perché il Napoli fa i report senza nomi?"

Il giornalista Antonio Giordano, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha commentato così le dichiarazioni di Antonio Conte sugli infortuni: "Conte dice di chiedere ai medici degli infortuni? Ma perché il medico poi dovrebbe rispondere a me o ad un altro giornalista... Sapete perché il Napoli fa quel bollettino degli allenamenti sul sito senza nomi? (Lo studio risponde “per scelta di Conte”, ndr). Sapete perché il Napoli non comunica i convocati delle partite? (lo studio risponde ‘per Conte’, ndr)”.

Queste le parole con cui Antonio Conte, ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Atalanta-Napoli, ha tirato in ballo lo staff medico azzurro a più riprese: "McTominay? Dovete parlare coi dottori. Io McTominay non lo vedo in campo con noi da Genova, non si è mai allenato con noi. Dovete parlare solo con i dottori. Ha un'infiammazione al tendine ma non si capisce quando può rientrare. Dovete parlare solo col reparto medico, non certo con me. Io posso dire solo quello che mi riferiscono i dottori e posso dire che McTominay dopo Marassi non è più stato con noi".