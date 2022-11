Sosa: "Il Napoli agli ottavi può giocarsela con tutte, c'è solo un unico problema"

L’ex azzurro Roberto 'Pampa' Sosa è intervenuto ai nostri microfoni di Tele A durante 'Fuorigioco'.

L’ex azzurro Roberto 'Pampa' Sosa è intervenuto ai nostri microfoni di Tele A durante 'Fuorigioco': “Sorteggi ottavi? Secondo me il Napoli ad oggi può giocarsela assolutamente con tutte. L’unico problema è che si disputeranno a febbraio dopo i Mondiali e non sai come ci arrivi”.