Sosa ironizza: “La differenza tra il rigore su Osimhen e Lautaro? Il BAR…”

Fa discutere il rigore concesso all'Inter, grazie all'intervento del VAR, contro l'Udinese, quello che ha messo in discesa la partita per i nerazzurri. Anche Roberto 'Pampa' Sosa ne ha scritto, raffrontandolo a quanto avvenuto sei giorni fa in Napoli-Inter: "La differenza tra il contatto Osimhen-Acerbi e Lautaro-Perez sta nella chiamata del VAR.... Se no, diventa il BAR".