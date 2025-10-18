Sosa: “Non è turnover, Conte ieri già sapeva di questi due infortuni”

vedi letture

Nel corso del pre-partita di Torino-Napoli su Tele A, è intervenuto l'ex centravanti azzurro Roberto "Pampa" Sosa: "Non è turnover, come ha detto Conte ieri. Già sapeva degli infortuni di McTominay e Hojlund. Magari però sono infortuni o botte in nazionale, stavolta non me la sento di dire che sia colpa degli allenamenti di Conte, ma sicuramente non è turnover come aveva preannunciato in conferenza”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.