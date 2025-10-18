Neres a DAZN: "Sono pronto! Sapevo che il mio momento sarebbe arrivato"

Nel pre-partita di Torino-Napoli, l'esterno azzurro David Neres è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Mi sento bene, sono pronto! Sto facendo il massimo in allenamento perché sapevo che il mio momento sarebbe arrivato".

Ti manca il gol? “Si, non c’è sensazione migliore di trovare il gol. Devo lavorare sul campo come so e tatticamente quello che so. Poi il gol arriverà”.