Neres a DAZN: "Sono pronto! Sapevo che il mio momento sarebbe arrivato"
Nel pre-partita di Torino-Napoli, l'esterno azzurro David Neres è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Mi sento bene, sono pronto! Sto facendo il massimo in allenamento perché sapevo che il mio momento sarebbe arrivato".
Ti manca il gol? “Si, non c’è sensazione migliore di trovare il gol. Devo lavorare sul campo come so e tatticamente quello che so. Poi il gol arriverà”.
21 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
