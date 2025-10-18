Torino, Vagnati a DAZN: "Vogliamo fare una grande gara, Simeone-Adams ci danno fiducia"

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli.

Adams e Simeone insieme?

"Non vado dietro ai numeri e agli schemi, è un'interpretazione del gioco: chiaro che avere due giocatori davanti che si possono trovare bene per caratteristiche ci fa essere fiduciosi e ottimisti".

Cosa vi aspettate da squadra e Baroni?

"Sbagliato parlare di Baroni o di squadra perché siamo tutti insieme, stiamo cercando di crescere e fare una grande partita contro una grande squadra. La parola adesso va al campo."

Zapata come sta?

"Secondo me la chiave sarà quando inizierà a fare dei minuti e quei contrasti che gli daranno la sensazione di star bene, lui è un giocatore straordinario che deve avere la sensazione di strapotere".