Torino, Vagnati a DAZN: "Vogliamo fare una grande gara, Simeone-Adams ci danno fiducia"
Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli.
Adams e Simeone insieme?
"Non vado dietro ai numeri e agli schemi, è un'interpretazione del gioco: chiaro che avere due giocatori davanti che si possono trovare bene per caratteristiche ci fa essere fiduciosi e ottimisti".
Cosa vi aspettate da squadra e Baroni?
"Sbagliato parlare di Baroni o di squadra perché siamo tutti insieme, stiamo cercando di crescere e fare una grande partita contro una grande squadra. La parola adesso va al campo."
Zapata come sta?
"Secondo me la chiave sarà quando inizierà a fare dei minuti e quei contrasti che gli daranno la sensazione di star bene, lui è un giocatore straordinario che deve avere la sensazione di strapotere".
