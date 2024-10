Sosa replica alle polemiche da Milano: "Theo lo volevo in campo, con lui Milan senza equilibrio!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha parlato anche del rinvio di Bologna-Milan e della prossima sfida al Milan: "La polemica è inutile, il Milan arriverà senza due squalificati importanti ma anche riposato. Poi non è colpa di nessuno, è un evento emergenziale e spesso ci si dimentica dei motivi e della vita delle persone. Il calcio dipende da chi lo racconta, io provo ad essere obiettivo, ma altrove si fanno troppe polemiche e forse a qualcuno conviene. Mi ha fatto ridere la lamentela delle date, ma anche il Bologna ha la Champions e non è colpa di nessuno.

Squalificati? Io sinceramente avrei voluto Theo in campo, non è in un buon momento. Tutti i gol del Milan arrivano perché lui è fuori posizione, troppo avanti o dietro. E' un giocatore che in questo momento è sopravvalutato, con Theo non c'è equilibrio in difesa, sono sempre sbilanciati, tiene in gioco l'avversario, poi in possesso crea sempre qualcosa ma se analizziamo i gol subiti spesso è fuori posizione".