Sosa: "Spero Atalanta non vinca con l'Inter, diventerebbe molto pericolosa"

L’ex azzurro Roberto ‘Pampa’ Sosa, su Tele A nel corso di ‘A Tutto Napoli’, ha parlato della corsa al titolo in Serie A: “Atalanta-Inter? Il risultato che mi piacerebbe è il pareggio, credo che toglierebbe un po’ di entusiasmo all’Atalanta. L’Inter anche se perde continua ad avere entusiasmo perché da Milano ci arrivano notizie che puntano al triplete, anzi al poker perché c’è il Mondiale per Club.

Il pareggio lascierebbe anche il Napoli primo se vince, non sarebbe male andare da primi in classifica alla sosta in questo momento della stagione. Come secondo risultato preferirei la vittoria dell’Inter e non dell’Atalanta, perché l’Atalanta diventerebbe molto pericolosa. Invece così andrebbe a sei punti dall’Inter l’Atalanta, e non voglio dire che esclusa del tutto ma sarebbe esclusa all’80% dalla corsa scudetto. Diventerebbe una corsa a due tra Inter e Napoli”.