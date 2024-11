Sosa sul tweet di ADL: "L'ha scritto lui o Conte? Dai, è chiaro che si sono sentiti prima!"

vedi letture

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A è intervenuto l'ex azzurro Pampa Sosa parlando del momento del Napoli: "Parole ADL? Il tweet l'ha scritto De Laurentiis o Conte? (ride, ndr). L'hanno fatto insieme in pratica. Conte non aveva letto? Dai ragazzi, Conte è bravissimo, godiamoci Conte sul piano della comunicazione perché lo faceva anche alla Juve o altrove. E' il migliore Conte, ma è chiaro che De Laurentiis aveva parlato con Conte, sono proprio le stesse parole. Poi De Laurentiis fa questo discorso dopo il mercato più dispendioso e l'allenatore più dispendioso? Conte è uno che ha dominato la stampa milanese e di Torino significa che è forte anche sulla comunicazione. Probabilmente Conte sta ancora valutando, non voglio dire che apre l'ombrello, ma fa capire che l'obiettivo è un altro. Conte è il migliore, ha preso giocatori importanti, pensare all'Europa generica, quindi la Conference o l'Europa League? La piazza non lo accetterebbe.

Conte avrebbe messo la firma per essere a questo punto primo in classifica, ma alcune partite non sono state buone, come l'ultima con l'Atalanta. Non sono d'accordo con Conte quando dice che la gara è stata equilibrata, loro non hanno commesso errori, il Napoli sì a partire dalla respinta centrale sul primo gol. Sul secondo sul contropiede non c'è fallo tattico prima del passaggio a Lookman, poi non ricordo occasioni nitide oltre al palo. Il gioco del Napoli finora è molto orientato sulla protezione palla di Lukaku, ma già dalle prime partite, l'Atalanta lo aspettava lì lasciando anche più liberi gli altri in uno contro uno. Era una trappola di Gasperini che si aspettava quello. Mi auguro di vedere qualcosa di diverso a Milano, non solo palla a Lukaku, non si può giocare sempre così. Il gioco di Conte però è questo, la bellezza delle gare di Conte sta nel risultato. Anche quando si è vinto spesso il portiere è stato il migliore in campo, il gioco è questo. Davanti si crea poco, è capitato in molte partite. Migliorerà la produzione offensiva? E' difficile".