Sott. Ministero Salute: "Per fine anno possibile capienza degli stadi al 100%"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il Sottogretario al Ministero della Salute Andrea Costa: “Lo sport italiano ci ha regalato tante soddisfazioni quest'anno, dalle Olimpiadi agli Europei passando per la pallavolo.

Aumento dei tifosi negli stadi? Il Governo si è preso un impegno preciso, il 30 settembre faremo una verifica per vedere se si potrà aumentare la capienza degli stadi. Il quadro è positivo e dobbiamo essere contenti. Dobbiamo ringraziare i tanti italiani che si sono vaccinati e le misure che abbiamo messo in campo. Dobbiamo procedere con prudenza e non paura, a fine mese rivedremo le capienze degli stadi. Prevedo sin da subito di poter arrivare al 75 o 80% della capienza negli stadi e poi in poco tempo credo che si possa arrivare anche al 100%. Dobbiamo tornare a vivere una vita normale e convivere col virus, evitando che i cittadini finiscano in ospedale e in questo sembra che stiamo andando in questa direzione. Dobbiamo valutare i dati e il quadro epidemiologico, se il trend sarà ancora positivo, è ipotizzabile che nell’arco di un mese e mezzo si possa tornare alla normalità. Quindi per fine anno si potrebbe tornare con la capienza degli stadi al 100%.

Distanziamento negli stadi? Non dobbiamo mai smettere di veicolare le raccomandazioni ed è meglio evitare assembramenti per non vedere vanificati gli sforzi fatti fino ad ora.

Multe per mancato distanziamento al Maradona? Due elementi fanno la differenza: la responsabilità individuale e i controlli, ci vorrebbe uniformità e un maggiore sforzo. Chiediamo un sacrificio ai cittadini per questo ultimo tratto di strada da fare insieme, penso che l’uscita dal tunnel sia vicina.

Green pass obbligatorio sui posti di lavoro? Il decreto è ormai è stato firmato ed entrerà in vigore il 15 ottobre. Il green pass predisporrà un sacrifico da parte dei cittadini, ma è uno strumento che garantisce tutela alla libertà. I cittadini hanno preso ormai dimestichezza su questo strumento”.