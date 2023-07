Soviero: “ADL ha un c**o infinito. Se mette la mano nel water pesca un’aragosta”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Salvatore Soviero, allenatore ed ex portiere, tra le altre, di Genoa e Salernitana.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Salvatore Soviero, allenatore ed ex portiere, tra le altre, di Genoa e Salernitana.

Garcia sta valutando tutti i calciatori a disposizione, anche quelli meno utilizzati da Spalletti. Tra questi rientra anche Gollini?

“A me non dispiacerebbe. È un portiere di livello, anche se Meret ha dimostrato di poter essere il titolare con un campionato di livello. Tuttavia, poter usufruire di un portiere giovane e di qualità può soltanto aiutare a crescere ulteriormente il friulano, aumentando la competitività e con essa la personalità. Le mie critiche? Io ho ribadito che non si tratta del mio prototipo di portiere, ma ciò non toglie nulla ai meriti di Meret. Come ho più volte detto, nell’era di Buffon ho addirittura preferito Peruzzi. Le qualità di Alex sono indiscusse. Quando si parla con i professionisti si può avere la certezza di essere capiti, ma in altri contesti sembra che si faccia a gara a chi la spara più grossa…”

Elia Caprile può rappresentare, realmente, il futuro del Napoli?

“Lo dimostrerà quest’anno. Penso che la crescita di un portiere, oggi, dovrebbe poter seguire delle tappe. Caprile ha giocato in C, poi in B ed oggi si cimenta in A. È stata una crescita costante, diversa dalle tendenze di oggi che pongono i portieri un po’ allo sbaraglio, con scarsa sensibilità anche per l’equilibrio emotivo. La componente emotiva, per un portiere, è importante. Basti pensare a Donnarumma, un portiere giovanissimo che è stato capace di fare partite tanto importanti che, solitamente, un portiere disputa in tutta una carriera. Questi giudizi sprezzanti, dunque, sono inguardabili. Facebook, ormai, ha dato la parola a tutti… Sarebbe fondamentale esprimersi con una certa cognizione, e con una prospettiva di campo. Donnarumma è un bene assoluto del calcio, che necessiterebbe di un minimo di serenità. Le continue critiche che riceve negli ultimi anni possono giustificarsi soltanto con l’invidia verso un ragazzo che percepisce un ricco contratto”

Cosa pensa del nuovo direttore sportivo del Napoli?

“Meluso ha fatto la gavetta. Ha portato lo Spezia in A. Rispetto a Giuntoli può vantare maggiore gavetta. Cristiano, la vera carriera, l’aveva fatta a Napoli. Oggi Meluso partirà dal compito importantissimo della squadra campione d’Italia, e starà a lui dimostrare di essere all’altezza degli azzurri”

Chi ritiene sia il miglior presidente della storia del Napoli: De Laurentiis o Ferlaino?

“Quando si vince è il massimo per tutti. Non penso che De Laurentiis, anche con le risorse, avrebbe portato Maradona a Napoli. Sarebbero state due personalità destinate allo scontro. Ferlaino resterà il presidente che ha portato il più grande di tutti, e soltanto per questo vincerebbe a mani basse. L’attuale presidente vanta una progettualità e lungimiranza indubbie. In De Laurentiis, però, vedo una dote che hanno pochi presidenti: ha un culo che non finisce mai… Se mette la mano nel water pesca un’aragosta! Va detto che, la scorsa stagione, ADL ha avuto ragione, nessuno ci avrebbe creduto. Quel di cui sono convinto è che, se il presidente avesse prolungato il suo silenzio, il Napoli avrebbe vinto persino la Champions. Ogni volta che parla emana una certa negatività. Se stesse in silenzio un’intera stagione, e si sfogasse a fine campionato, sarebbero tutti un po’ più contenti!”