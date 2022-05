Soviero: “ADL non usi mezzucci, dica chiaramente se vuole tenere Spalletti”

È l'auspicio dell'ex portiere, Salvatore Soviero, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

"Non sappiamo cosa ci sia nella testa di De Laurentiis che vuole sempre tenere la piazza sulla corda. Lo dica espressamente se vuole cambiare (Spalletti, ndr) senza usare tutti questi mezzucci". È l'auspicio dell'ex portiere, Salvatore Soviero, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia. In questo campionato, "il Napoli ha toppato in casa dove negli altri anni era insuperabile. Se non vinci - ha osservato - qualcosa manca, non è necessariamente sempre colpa dell'allenatore. Con il campionato che ha fatto la Juventus, l'Atalanta e le due romane per lo scudetto la strada era spianata".

Tornando a De Laurentiis, Soviero ha rimarcato che "è il proprietario della squadra, non il padrone del giocatore. Molta stampa gli presta il fianco. Se uno attacca l'allenatore, attacca la squadra. Poi in generale - ha concluso l'ex portiere - sono due i motivi per cui si rompono gli spogliatoi: le chiacchiere e le mogli".