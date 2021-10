Spalletti: "Alla Superlega dico no. Mi auguro che col passare del tempo si ritrovino stadi pieni"

Come idea s'è fatto mister Spalletti della Superlega? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro il Bologna, gara valida per la decima giornata di Serie A, ha risposto così: "Non lo so di preciso che idea mi sono fatto. In questo momento qui è bene che io resti focalizzato. La vedo difficile fare una Superlega, sottrarre le migliori squadre dai campionati e non dare la possibilità ai tifosi di andare a vedere le partite. La vedo complicata, mi auguro che col passare del tempo si ritrovino tifosi e stadi pieni come accaduto a Roma domenica scorsa. Lo stadio è un bel luogo, dove si possono creare tante iniziative. Quindi alla Superlega dico no".