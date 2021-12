Spalletti annuncia: "Domani senza Insigne cambia il capitano"

Domani Dries Mertens sarà uno dei principali giocatori a cui Luciano Spalletti chiederà di trascinare il Napoli contro l'Atalanta: "Domani è il capitano, per cui è quello che deve darci una mano e indicarci la strada. Chiedete a me di Mertens? Ditemelo voi, voi l'avete visto bene chi è Mertens, io l'ho apprezzato da fuori" le sue parole in conferenza stampa.