Spalletti annuncia: "Meglio cambiarne sempre 2-3 a partita, ma non parlate di riserve"

Anche domani contro la Cremonese ci saranno diverse novità di formazione come ha di fatto annunciato Spalletti intervenuto oggi in conferenza: "Non esiste nel calcio moderno la partita da turnover e quella da non turnover. Altrimenti restiamo indietro. La gestione della rosa deve essere continua, riguarderà un certo numero di calciatori più o meno ad ogni partita. Ndombelé ad esempio ha giocato un tempo una partita, un tempo un'altra, è una partita come gli altri, sotto forma differente ma è così, ad eccezione di qualcuno che ha doti straordinarie è fisiologico vedere un abbassamento dopo gare e viaggi continui, per tenerli tutti in condizione se si cambiano 2-3 a partita è meglio per tutti e non sono riserve per me".