Spalletti contro la stampa: "Troppe illazioni, siete spaventatori professionisti!"

Conferenza stampa per Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, che alla vigilia della sfida al Torino apre così l'incontro coi media: "Ora viene davvero il bello? Da qui alla sosta le partite che definiranno le vostre ambizioni? "Sì, dopo la sconfitta si diceva di vedere la reazione, poi a Firenze, ora dopo queste altre partite, io sono sempre stati rappresentato come chi crea i fantasmi, voi con queste frasi 'viene il bello' è come quando si attendeva il primo ko, poi Firenze. Ora c'è i contratto di Firenze, non si può andare avanti senza la firma, c'è sempre questa storia, ora si parla delle prossime partite, prima o poi si indovina, domani piove, domani piove, domani piove, e prima o poi pioverà. Sono partite che possono crearci delle difficoltà, ma abbiamo la rosa per andare incontro ad un periodo difficile, ma ho recuperato anche elementi come Demme, Mertens, Lobotka, elementi per noi fondamentali".

