Spalletti: “Demme forte quanto Lobotka se l’avessi fatto giocare. Domani si farà trovare pronto”

"Demme non ha avuto quest'opportunità, ma domani quando entrerà si farà trovare pronto e questo fa la differenza".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'importanza di Lobotka s'è avvertita anche a Bergamo, è il faro? Questa una delle domande a cui ha risposto Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Fiorentina: "Il play forte è quello che ti dà soluzioni, sbocchi, il gioco di squadra, ma anche qui è facile ricordare che non sempre c'è stato, ha avuto infortuni, c'era Demme che è stato spesso il migliore in campo, ma io devo scegliere e farne giocare 11 e ho dato forza a Lobotka. Demme non ha avuto quest'opportunità, ma domani quando entrerà si farà trovare pronto e questo fa la differenza, non prendere il posto di un altro ma giocare al suo fianco, così il gruppo diventa fortissimo. Lobotka forte, ma Demme forte quanto Lobo se lo avessi fatto giocare".