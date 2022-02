Spalletti difende la squadra: "Ho chiesto io di battere così quel calcio d'angolo"

Si è tanto discusso del calcio d'angolo che ha portato al primo gol del Barcellona nella debacle azzurra di giovedì scorso.

Si è tanto discusso del calcio d'angolo che ha portato al primo gol del Barcellona nella debacle azzurra di giovedì scorso. Ne ha parlato anche Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Hanno coinvolto un po' tutti i due gol presi in poco tempo e lì c'è qualcosa da rivedere, ne abbiamo anche parlato. Dipende anche, però, dalle mie richieste: se scendiamo sotto una certa soglia di qualità di possesso palla c'è il rischio che ci torni addosso. La scelta di affrontarli a viso aperto è stata mia, lo schema su calcio d'angolo l'ho chiesto io. La gestione tattica del secondo gol è una mia richiesta... Ci è mancato qualche comportamento dentro questa scelta che ho voluto io. Abbiamo perso delle energie e ora siamo di fronte a una partita che può dare tanto e la soluzione è sempre riuscire a giocare da squadra forte, a giocare da Napoli. Rimanere a testa alta ed entrare in campo guardando in faccia l'avversario. Poi la differenza di Barcellona-Napoli e di Napoli-Barcellona sta in quei due gol, ma rivedendola trovo poi casuali i loro errori nel finale del match d'andata, errori molto più facili dei gol che poi hanno realizzato al Maradona".