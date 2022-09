Spalletti e la spinta del Maradona: “L’urlo Champions arriverà anche ad Anfield!”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla spinta dello stadio Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla spinta dello stadio Maradona che domani in occasione della gara col Liverpool sarà sold-out: "Noi sappiamo della passione dei tifosi, si può fare un confronto anche con loro, l'urlo The Champions domani lo sentiranno anche da Anfield. Il pubblico del Maradona farà vedere l'attaccamento ai propri colori, e quelli come noi che vivono la città ogni giorno per le strade sono obbligati a recepire questi messaggi d'amore. Serviranno polmoni grandi quando loro non ti faranno respirare e testa per restare lucidi".