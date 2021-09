Spalletti e le verticalizzazioni: "Alcune ti aspettano e devi palleggiare, dove verticalizzi?"

Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa di presentazione della gara di domani con il Cagliari, ha parlato anche delle caratteristiche della sua squadra. "Se stanno lì dove verticalizzi? Bisogna tirarli fuori, fare quel possesso sulla metà campo perché non c'è spazio dietro la linea difensiva e si palleggia molto per fargli perdere equilibrio e misure tra i reparti, per entrare negli spazi che hai creato tra le linee. Non si capisce quando sento dire si verticalizza, o il portiere deve saper parare. Non lo dico io che il portiere deve giocare con i piedi, ma gli allenatori forti, se non sa palleggiare non lo prendono. Se ti vengono a pressare forte, devi tornare al portiere per forza e devi ricostruire da dietro. Poi quando ti vengono a prendere e c'è spazio pure il portiere deve verticalizzare, il centrale deve saper giocare, bisogna giocare, poi abbiamo qualità e spesso ci fanno giocare nella loro metà campo".