Spalletti elogia Osimhen: “E’ completo sotto tutti i punti di vista. Sarà il nostro punto di forza”

Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa a Dimaro, tra i tanti temi toccati, ha parlato anche di Victor Osimhen. Parole di elogio per l’attaccante nigeriano da parte del neo tecnico azzurro.

Che ne pensa di Osimhen dopo averlo visto da vicino? ADL voleva un Napoli osimheniano, quest'anno lo sarà? "Sarà un punto di forza, ci andremo ad appoggiare a lui, è completo, oltre alle qualità del campione, a saper far gol, ci mette anche altro nella partita, la gara è un box che va riempito, lui ce le mette tutte, soprattutto il battersi per i compagni, diventa importante per il gruppo, se comincia lui è più facile andargli dietro, poi ha anche qualche punto dove deve migliorare e si va a stimolarlo e lavorarci e per questo andiamo a proporgli come oggi alcune cose e lui non fa una piega e dà disponibilità ed esegue, meglio di così...".