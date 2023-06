Spalletti esalta Kvara: "Per come tocca palla e strappa si avvicina davvero a Maradona"

Kvaratskhelia eletto MVP del campionato, se lo aspettava? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa.

Kvaratskhelia eletto MVP del campionato, se lo aspettava? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'allenatore: "Era uno chiacchierato dagli osservatori, poi c'era da immaginarselo in un campionato come il nostro. Siamo stati attenti a quelli che potevamo prendere per stipendio e costo, c'era da sostituire Insigne, servivano caratteristiche simili, Giuntoli lo tirò fuori tra questi nomi, si guardano, poi in Russia qualche domanda a qualcuno l'ho fatta, dissi che andava bene, ADL era perplesso per la differenza di calcio che poteva esserci, mi chiamò per chiedere conferma, si lavora in 7-8 persone, ci aveva convinti tantissimo e lui è stato bravo a metterci ancora più roba di quanto visto.

Bravo Giuntoli l'ha portato a casa perché era ambito anche da altri, brava la società a concludere l'affare, lui ha ascoltato e sgranato gli occhietti per capire ed ha fatto rincorse e contrasti che non aveva mai fatto e s'è completato. Poi ha fatto vedere una dolcezza nel toccare il pallone, è imprevedibile, calcia con entrambi i piedi, fa gol di testa, salta tanto ed è fortissimo anche di testa ed è giovanissimo, sento tanti allenatori sui giovani e lui è più giovane di quelli lì. E' uno che davvero si avvicina a Maradona per come tocca la palla, per come strappa da fermo, l'importante è giocare a due tocchi, è un grandissimo".