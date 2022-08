Spalletti: “Fiorentina ha impatto fisico, sarà fondamentale muovere palla per creare spazi“

Parole e pensieri di Luciano Spalletti che nella conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Napoli ha parlato delle difficoltà della gara.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Le difficoltà sono tante, la Fiorentina fa parte di quel condominio di cui abbiamo parlato spesso, Italiano sa fare il suo lavoro in maniera perfetta, l'anno scorso ci hanno messo in difficoltà in tutte e 3 le gare che abbiamo giocato, ne hanno vinto un paio anche”. Parole e pensieri di Luciano Spalletti che nella conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Napoli ha parlato delle difficoltà della gara.

“Hanno impatto fisico, ti vengono addosso, per noi sarà fondamentale muovere la palla per creare spazi ed andare poi a prenderci vantaggi negli spazi che si creano, ma le squadre che fanno questo di solito hanno fisicità e un modo di marcare che non ti fa riconoscere quegli spazi, ma siamo in condizione, come loro che hanno meritatamente fatto risultato in Conference".