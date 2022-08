Spalletti furioso: "Fabian? La squadra c'è anche senza chi non vuole venire a giocare!"

Luciano Spalletti ha risposto anche ad una domanda su Fabian Ruiz al quale non ha risparmiato una bordata.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In conferenza stampa dopo la vittoria sul Verona, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha risposto anche ad una domanda su Fabian Ruiz al quale non ha risparmiato una bordata.

Stasera mancava Fabian Ruiz: cosa manca sul mercato?

"La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuole venire a giocare con noi. Si danno i meriti a chi c'era e non si parla di chi non c'è".