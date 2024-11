Spalletti: "Il talento non è solo il 10. Ma anche Buongiorno che difende così su Lukaku"

vedi letture

"Ottenere il risultato attraverso il gioco è la nostra strada, fare in maniera diversa ci porta ad essere in difficoltà e l'abbiamo anche durante questa partita". Così il commissario tecnico Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha analizzato la vittoria dell'Italia a Bruxelles contro il Belgio, un 1-0 che ha permesso agli azzurri di staccare il pass per i quarti di finale di Nations League che andranno in scena a marzo. "Nel primo tempo abbiamo tenuto la palla in maniera più pulita, nella ripresa invece è diventata una partita 'attacco io, attacchi te' e poi lì tutto dipende dall'episodio, dallo sfruttare la situazione ma non gestisci più la gara. Il campo non ci ha aiutato, era difficilissimo".

Poi in un altro passaggio Spalletti ha aggiunto: "Sono stati super bravi nel primo tempo a fare la partita, a tenere ben saldo il comando del gioco. Nel secondo tempo s'è vista un'altra Italia che anche quella è talentuosa perché il talento come si è detto in questi giorni non è soltanto il numero 10, è anche veder difendere Buongiorno su Lukaku in questa maniera e Di Lorenzo che non fa passare più niente da quella parte o Bastoni che difende e va a fare le sovrapposizioni. Per questo motivo gli vanno fatti i complimenti perché era una partita difficilissima su un campo difficilissimo vista la forza dell'avversario".